Praxes académicas. "Todos os casos foram devidamente tratados", garante minsitro

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, lamenta e repudia os últimos acontecimentos associados a praxes académicas e garante, em declarações à Renascença, que todos os casos foram “devidamente tratados”.



“O Ministério atuou em todas as situações através da Direção-geral do Ensino Superior. Todos os casos foram tratados dentro da própria instituição. Todas as denúncias são devidamente tratadas e o próprio diretor-geral do Ensino Superior tem instruções claras para, em articulação com os responsáveis das instituições, tratar todos os casos”, esclarece.

Segundo o ministro, o número de denúncias tem mesmo vindo a diminuir.

Na última semana, alunos da Universidade da Beira Interior e da Universidade de Évora terão sido agredidos durante a praxe. Esta segunda-feira, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) emitiu um comunicado a “repudiar os dois eventos”.

“O MCTES repudia as imagens degradantes que as praxes académicas transmitem à sociedade e considera que a integração dos novos estudantes deve ocorrer de forma positiva, em moldes que apresentem aos novos estudantes as vantagens da formação superior”, lê-se.

A denúncia foi feita por um aluno da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, que terá sido obrigado a despir-se para depois ser agredido com pás, na Serra da Estrela à noite.