Jerónimo de Sousa: “Resposta aos problemas não se faz com o Governo do PS”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defende que "a resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o Governo do PS".

"A resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o Governo do PS, nem com a sua atual política, amarrado a opções de política de direita", afirmou Jerónimo de Sousa, na abertura das jornadas parlamentares do PCP no distrito de Santarém.

Elencando a série de "lutas" em curso pelos direitos dos trabalhadores, o líder do PCP sustentou que "está à vista que para pôr o país a avançar a sério, para dar solução ao que o país precisa para se desenvolver, para dar solução aos problemas acumulados, isso exige uma outra política".

"É tempo de romper com o desastroso caminho que tornou Portugal um país crescentemente mais frágil, mais dependente mais desigual no plano social e territorial, com a sistemática alienação dos setores estratégicos, recursos, capacidade produtiva, da sua soberania", disse, a 15 dias de se conhecer o Orçamento do Estado para 2019, negociado entre o executivo socialista, o BE, o PCP e "Os Verdes".

Jerónimo de Sousa insistiu que "está na hora de pôr fim a uma política que levou ao crescente domínio do grande capital nacional e sobretudo estrangeiro sobre a economia do país".

O líder do PCP insistiu, ainda, na defesa da contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira dos professores, sublinhando que há uma lei, que se designa por "Orçamento de Estado de 2018" que já consagra essa contagem, pelo que basta cumpri-la, e defendeu que é tempo de lutar pela revogação de algumas normas da legislação laboral e colocar um fim "à submissão do país ao euro e à Comissão Europeia".