Herrera espera tirar proveito do fator casa frente ao Galatasaray

Hector Herrera espera que o FC Porto marque território, na quarta-feira, frente ao Galatasaray, no segundo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. O capitão dos dragões sublinha a necessidade de "tirar proveito do fator casa".

"Queremos fazer um grande jogo. Conseguimos um empate fora [frente ao Schalke 04], o que não é um mau resultado num grupo tão difícil como este, e temos de tirar sempre proveito do factor casaTemos de aproveitar isso para alimentar o nosso sonho de conseguir grandes coisas”, destaca Herrera, em declarações ao site da UEFA.



"Conseguir grandes coisas" pode passar por vencer a competição. Esse é um sonho que o mexicano não esconde, apesar de ressalvar que o Porto pensa "passo a passo". "Vamos dar tudo para chegar o mais longe possível. Claro que é um sonho para todos chegar à final e vencer a Liga dos Campeões, esse sonho está sempre presente, mas queremos ir passo a passo", anota o médio.

Hoje com a braçadeira de capitão, Herrera revela que se inspira em Lucho González e Helton para exercer a sua liderança. "Quando cheguei ao FC Porto, o Lucho González era o capitão e um ídolo, não só pelo que ele fazia dentro de campo, mas também fora. Era um exemplo para mim. Tento colocar em prática o que aprendi, não só com o Lucho González mas também com o Helton, os capitães que encontrei quando cheguei ao FC Porto", conta o jogador.

O FC Porto-Galatasaray, a contar para a 2ª jornada do Grupo D, é na quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.