Benfica regressa à Grécia. Geraldo diz que PAOK foi "bom teste" para o AEK

Geraldo Alves, que representou ambos os clubes, acredita que o Benfica tem qualidade e experiência suficientes para estar em vantagem sobre o AEK, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A águia está de volta à Grécia. Depois de defrontar o PAOK, em Salónica, no "play off", o Benfica visitará Atenas. Geraldo Alves constata, em declarações a Bola Branca, que a eliminatória com o PAOK foi "um bom teste" para este jogo com o campeão helénico, o AEK.

Geraldo Alves confessa que a "experiência e a qualidade" das águias é suficiente para estarem "em vantagem", à partida, diante do AEK.

"A equipa é competitiva, tem um bom coletivo e um bom treinador", explica. O antigo defesa esteve três épocas no emblema helénico e avisa que o Benfica terá que ter cuidado com "os primeiros 15/20 minutos" dos campeões gregos. Depois desse período, e conseguido o equilíbrio, pode atingir o AEK com "contra-ataques e ataques rápidos".