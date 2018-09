Família Bolsonaro atira-se a Haddad e às “sondagens"

Jair Bolsonaro, que lidera as sondagens para as presidenciais do Brasil, retwettou um post do filho Carlos em que este critica as “pesquisas”.

Carlos Bolsonaro visava especialmente Haddad, o candidato do PT que segue no segundo lugar de todas as sondagens.

“A narrativa fraude nas urnas vem sendo mostrada a cada dia. Um presidenciável que perdeu pífiamente eleição na cidade de São Paulo, ser comandado por presidiário que antes de ir para a cadeia rodou o Brasil sendo desprezado por onde passava, não para de subir nas ‘pesquisas’”, escreveu.