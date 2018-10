Professora portuguesa ensina música a crianças refugiadas em Berlim

Se num primeiro momento, as aulas são apenas com crianças refugiadas, a partir de um certo nível começam a tocar em “salas neutras”, fora das residências, em conjunto com outros alunos de Berlim. “O nosso objetivo é a integração.”

É responsável por quatro turmas. No total, são cerca de 80 alunos, os mais novos com apenas seis anos.

A professora é portuguesa. Sofia Borges é voluntária no projeto “MitMachMusik” (“fazemos música juntos”, numa tradução livre). Todas as semanas dispensa algumas horas para dar aulas de música a estas crianças.

Chegam e sentam-se em roda numa sala de aula improvisada numa das residências para refugiados, em Berlim. Cantam a “canção do olá” e apresentam-se ao som de uma música, que repetem semana após semana. São crianças, de várias origens, com dois pontos em comum: estão refugiadas na capital alemã e gostam de aprender música.

Sofia dá aulas aos primeiros níveis, ou seja, proporciona o primeiro contacto das crianças com a música. As aulas são sempre diferentes, mas há rotinas das quais não abdica. “Se a classe está calma, canto a música do ‘olá’ em que repetimos a canção várias vezes com o nome de todos. É uma canção em que se pergunta os nomes e ficamos a conhecer os nomes daqueles que ainda não sabemos. Se não estão calmos, se há muita agitação e ainda não dá para cantar a canção, então começo a fazer jogos de ritmos, a bater palmas e a fazer percussão corporal até se acalmarem. Depois então, cantamos a canção de boas-vindas.” No final, há sempre uma canção de despedida.

Mas afinal, quem são e de onde vêm estes alunos? Por norma, Sofia não pergunta. Não por falta de curiosidade, mas porque “na aula somos todos iguais e vamos todos tocar música”. As histórias de vida acabam por surgir naturalmente, seja durante um jogo na sala ou mais tarde, quando os pais convidam os professores para irem às suas casas tomar chá.

É nessas conversas que Sofia fica a perceber que muitas das famílias já são refugiadas pela segunda ou terceira vez. É o caso de uma família afegã, que fugiu para o Irão e, a caminho da Europa, ficou separada. Três crianças perderam-se da mãe e chegaram a Berlim sozinhas. Só mais tarde conseguiram contactar a mãe, que acabou por se juntar aos filhos na capital alemã.