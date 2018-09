Miguel Garcia: "Nani tem sido um exemplo"

O ex-colega de equipa de Nani, Miguel Garcia, desvaloriza as notícias sobre o internacional português, em relação ao descontentamente de ter sido substituído em Braga.

Ao que relata o jornal A Bola, ao ser substituído por Jovane Cabral, Nani "soltou insultos bem ruidosos", o que "não caiu bem junto da estrutura leonina".



Com Nani no grupo, quando este subiu à formação principal de Alvalade em 2005/06, Garcia estranha o alegado "mal estar" e revela que lhe foi confidenciado recentemente que o plantel está unido. "Estive no Sporting-Qarabag e vi união. Lalei com algumas pessoas e contaram-me que estavam felizes. O Nani é uma mais valia, com grande experiência. Foi contratado para capitão, líder, e como todos temos visto tem sido um exemplo".

O antigo lateral acha "estranho" um alegado descontentamento de Nani pela "maneira como tem jogado e puxado pelo grupo". Miguel Garcia comentou ainda o alegado interesse de David Beckham em levar Nani para a sua equipa na MLS, o Inter Miami, que começa a competir em 2020.

"Ele só está com a cabeça no Sporting. Foi uma pena não ter ido à seleção, porque tem ainda ainda muito para dar ao futebol. Dinheiro ou continuar a competir a mais alto nível? O Nani tem qualidade para continuar no Sporting, mas não sei se preferirá o dinheiro ou uma nova experiência. Cada jogador é que sabe de si e o que é melhor no momento", afirma.

Dentro de campo, o Sporting regressa a casa sábado para defrontar o Marítimo na I Liga, na partida que se segue à primeira derrota em Braga. Miguel Garcia acredita que o desaire na Pedreira fará "crescer" a equipa para o futuro.

"Uma derrota nunca é bem vinda, mas até ao jogo de Braga o Sporting estava a fazer uma época fantástica. São derrotas que se calhar vão fazer crescer o grupo e certamente que os jogadores vão dar uma resposta positiva já na próxima jornada", conclui o ex-jogador.