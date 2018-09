Assalto a Tancos. Detidos começam a ser ouvidos na quinta-feira

Os oito detidos na operação Húbris, que investiga o furto de armas na base de Tancos, só vão começar a ser ouvidos na quinta-feira.



Os primeiros interrogatórios judiciais aos suspeitos começam pelas 9h00.

Até agora, foram detidas oito pessoas: quatro militares da Polícia Judiciária Militar, entre os quais se encontra o diretor desta polícia, três militares da GNR e um outro suspeito.



O Ministério Público também pede a detenção de um nono homem, um elemento da PJ Militar que se encontra em missão na República Centro-Africana.



O alegado ladrão das armas da base de Tancos é um ex-militar que terá contado com a cumplicidade da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, avançou o jornal “Público”.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu na terça-feira, em comunicado, que o inquérito no âmbito do qual decorreram diligências esta terça-feira "é autónomo do instaurado na sequência do desaparecimento de armas ocorrido em Tancos".