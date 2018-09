Padre cria banda para evangelizar através da música

Foi em Carregal do Sal, no Parque Alzira Claúdio que assistimos a mais uma atuação dos Full Glass, o grupo musical criado há três anos pela voz e viola do Padre Pedro Leitão, sacerdote das paróquias de São João de Areias, Óvoa, Pinheiro de Ázere, em Santa Comba Dão.

A última missa do dia já lá vai. Já é noite, é hora de mais um concerto para o Padre Pedro Leitão. “Boa noite a todos, somos os Full Glass, uma banda de trazer por casa, não tenham medo, juntem-se à festa”, apela o sacerdote, enquanto “a rapaziada mais nova já está aqui a dar o mote à dança”.

Aos 36 anos, a completar oito anos de sacerdócio, o padre Pedro Leitão, de Santa Comba Dão, é o vocalista de um projeto musical que nasceu há três anos. “Nasceu de uma necessidade na festa de S. João de Areias, faltava uma banda para um dia e como não havia plafond, juntámos uns amigos e criámos a banda”, recorda.

O Padre Pedro Leitão pega na viola e o reportório é vasto. Música para todos os gostos: de Carlos do Carmo a José Malhoa, passando por ritmos mais quentes como Martinho da Vila.