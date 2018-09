The Best. Deschamps vence prémio de melhor treinador

Didier Deschamps conquistou, esta segunda-feira, o prémio The Best, da FIFA, para melhor treinador da temporada passada, 2017/18.

O selecionador de 49 anos levou a França à conquista do Mundial 2018, feito que lhe granjeou a distinção de melhor treinador do mundo. O galardão foi atribuído durante a gala dos prémios The Best, em Londres.

Não só Deschamps saiu de Londres vencedor. Mohamed Salah venceu o prémio Puskás, para o melhor golo da temporada. O avançado egípcio do Liverpool foi distinguido pela FIFA por uma jogada individual que culminou em golo, frente ao Everton, em jogo da Premier League.

Thibaut Courtois foi distinguido com o prémio de melhor guarda-redes da época. O belga, eleito melhor guarda-redes do Mundial, por ter sido decisivo no terceiro lugar da Bélgica, bateu a concorrência de Hugo Lloris, campeão do mundo com a França, e de Kasper Schmeichel, que brilhou pela Dinamarca, também no Campeonato do Mundo.

Reynald Pedros vence o prémio de melhor treinador de futebol feminino. O técnico francês levou o Lyon a nova vitória na Liga dos Campeões. A brasileira Marta foi eleita melhor jogadora do mundo, para a FIFA.