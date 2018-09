UEFA obriga Polónia a fechar parte da bancada frente a Portugal

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que castigou a federação polaca, devido a mau comportamento dos adeptos, com a interdição de uma parte da bancada no jogo frente a Portugal, a contar para a Liga das Nações.

A decisão de punir a Polónia com o encerramento parcial de uma bancada tem por base cânticos racistas no encontro com a Itália, da primeira jornada da nova competição de seleções da UEFA. O estádio do Polónia-Portugal, que se realiza a 11 de outubro, em Chorzów, terá, portanto, mil lugares por preencher.

Além do encerramento parcial de uma bancada, a federação polaca foi multada em 2.000 euros, devido ao uso de material pirotécnico por parte dos adeptos.