IC8. Choque frontal perto de Pombal faz seis mortos

Seis pessoas morreram no acidente que envolveu duas viaturas de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 8 em São João da Ribeira, Pombal (Leiria), segundo a GNR. A via está cortada nos dois sentidos.



A colisão frontal envolveu duas viaturas de mercadorias. As vítimas são todas do sexo masculino e maiores de idade.

Ao que tudo indica, estiveram envolvidas duas carrinhas de sete e três lugares. Na altura da colisão havia nevoeiro na zona.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente foi dado às 7h04.

Pelas 8h15, estavam no local 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros de Soure, Pombal, INEM e GNR.

Questionada pela agência Lusa, fonte do CDOS de Leiria disse desconhecer se há ou não vítimas.





[notícia atualizada às 9h30]