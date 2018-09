Abel Ferreira. “Este jogo é um desafio extraordinário"

O treinador do Sporting de Braga diz que a sua equipa está “preparada para o jogo” contra o Sporting e vai à procura dos três pontos.

Abel Ferreira deixou elogios ao trabalho dos arsenalistas durante a semana. “Somos uma equipa que procura jogar num só corpo e superar os seus limites diariamente. Este jogo é um desafio extraordinário. Temos um único objetivo: jogar com qualidade, intensidade, velocidade, mobilidade e inteligência para vencer. Amanhã vamos tentar fazer isso”.

Em conferência de imprensa, o técnico arsenalista também não esqueceu o adversário e o treinador José Peseiro.

“Estamos a falar de um treinador competente, experiente, com muitos jogos em muitos países, especialmente em Portugal. José Peseiro tem à sua disposição um leque de jogadores experientes, internacionais e uma equipa que lhe permite ser candidata ao título. Será um desafio extraordinário em casa, frente ao nosso público. Temos obrigação de jogar bem e de proporcionar um bom espetáculo a quem nos assiste. Vamos querer chegar ao final do jogo com os três pontos”, referiu.

O Sp. Braga – Sporting encerra a jornada 5 e joga-se esta segunda-feira às 20h15.