Brexit. Corbyn disponível para novo referendo, May pondera eleições antecipadas

O líder do partido trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, diz estar disponível para um segundo referendo do Brexit, se for essa a vontade da maioria.

O anúncio foi feito durante a conferência anual do Partido Trabalhista, que começou este domingo, na cidade inglesa de Liverpool.

Corbyn adiantou ainda que, apesar de estar disponível para um segundo referendo, preferia resolver os detalhes da saída do Reino Unida da União Europeia em eleições gerais antecipadas.

Theresa May pondera antecipar eleições para novembro

Também este domingo, o jornal The Sunday Times avançou que a equipa da primeira-ministra britânica, Theresa May, começou a avaliar os planos de contingência para um eventual bloqueio nas negociações do ‘Brexit’, que incluem a marcação antecipada de eleições em novembro.

De acordo com a publicação, após o plano de May para a saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’) ter sido rejeitado pelos líderes europeus, os assessores da ministra estudam a hipótese de eleições antecipadas para dar apoio público a uma eventual nova estratégia do Governo.

O semanário citou ainda uma conversa telefónica entre dois membros da equipa da primeira-ministra do Reino Unido, na qual é questionada a necessidade de convocar eleições antecipadas.

No entanto, uma fonte de Downing Street assegurou ao jornal que é “categoricamente incerto” o Governo britânico estar a preparar eleições e negou que estejam a decorrer reuniões para discutir a hipótese.

Em comunicado, este domingo, Theresa May disse que é o momento de “manter a cabeça fria” e “controlar os nervos”.

No documento, a primeira-ministra britânica acrescentou que sempre defendeu que as negociações do ‘Brexit’ seriam difíceis.

A líder do Governo acusou ainda o Partido Trabalhista, o Partido Liberal Democrata e o Partido Nacionalista Escocês de quererem “aproveitar o momento para receber proveitos políticos”.

Em junho de 2017, Theresa May convocou eleições antecipadas, antes de iniciar as negociações do ‘Brexit’, perdendo a maioria absoluta que detinha no parlamento.