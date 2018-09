Sassuolo bate Empoli no arranque de jornada

O Sassuolo venceu o Empoli por 3-1 no arranque de mais uma jornada da Serie A.

A equipa da casa entrou a perder, com um golo de Caputo, no primeiro minuto de jogo.

A formação que equipa de verde e preto não tardou em responder, por Kevin Prince Boateng.

O resultado final ficou definido no segundo tempo, com golos de Ferrari e Di Francesco. O extremo italiano de 24 anos foi a figura do encontro ao apontar duas assistências e um golo.