​Autoridade Marítima reforça patrulhamento nas praias e pede cuidado aos banhistas

A Autoridade Marítima Nacional anunciou esta sexta-feira um reforço de patrulhamento nas praias com o fim da época balnear e alertou esta sexta-feira a população para os cuidados a ter.



A época balnear já terminou na maior parte dos concelhos do país, mas o calor não foi embora e até vai aumentar no próximo fim de semana. O problema é que a maioria das praias já não está vigiada, ou seja, não existem nem nadadores salvadores nem equipamentos de emergência.

Estas razões que levaram a Autoridade Marítima Nacional a fazer uma conferencia de imprensa para alertar a população para os cuidados a ter, mas também para anunciar um reforço de meios.

“A Autoridade Marítima decidiu colocar no mar todos os meios que estão disponíveis nas Capitanias e nas estações salva-vidas. As pessoas que frequentarem as praias vão ver as lanchas salva-vidas a andarem, sobretudo, junto das praias não-vigiadas, numa perspetiva de uma vigilância mais próxima. Vamos também ter elementos da Polícia Marítima a passar pelas praias sensibilizando e corrigindo alguns comportamentos de risco”, anunciou o porta-voz da Autoridade Marítima, o comandante Pereira da Fonseca.

Desde segunda-feira que a maioria das praias já não tem vigilância. O ideal seria que os banhistas evitassem as praias não vigiadas, mas como isso é difícil de acontecer a Autoridade Marítima pede cuidado aos banhistas.

“Devem ter em atenção o estado do mar, como está a rebentação, se a ondulação está mais ou menos forte, deve ter particular cuidado se a maré estiver a vazar porque há tendência para afastar as pessoas da orla costeira, devem tentar perceber se existem agueiros, correntes perpendiculares à praia e que afastam as pessoas da areia”, refere o comandante Pereira da Fonseca.