Raphinha entra no onze da semana da Liga Europa

Raphinha integra o onze da semana da Liga Europa, divulgado pela UEFA esta sexta-feira.

O extremo brasileiro do Sporting brilhou, na véspera, com um golo e uma assistência, tendo sido decisivo na vitória, por 2-0, sobre o Qarabag.

O médio alemão Kai Havertz, de 19 anos, que "bisou" na vitória do Bayer Leverkusen no terreno do Ludogorets, foi eleito o melhor jogador da semana. O Sevilha é a única equipa que coloca dois jogadores na melhor equipa: o médio argentino Ever Banega e o avançado francês Ben Yedder.

Onze da semana na Liga Europa

Guarda-redes: Scherbitski (Bate Borisov);

Defesas: Maehle (Genk), Roco (Besiktas), Martynovich (Kuban Krasnodar), Lustig (Celtic);

Médios: Raphinha (Sporting), Ever Banega (Sevilha), Havertz (Bayer Leverkusen), Hajrjovic (Dinamo Zagreb);

Avançados: Ben Yedder (Sevilha) e Aubameyang (Arsenal).