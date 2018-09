Tite repete Militão na convocatória, mas deixa Filipe de fora

Tite revelou, esta sexta-feira, a convocatória do Brasil para os amigáveis frente à Arábia Saudita e Argentina. Éder Militão volta a figurar na lista, Felipe ficou de fora.

O central do FC Porto de 20 anos foi titular no amigável frente a El Salvador e voltou a merecer a confiança do selecionador Brasileiro.

Felipe, que somou 45 minutos na mesma partida, ficou de fora.

Confira os convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Felipe (Grémio)

Defesas: Alex Sandro (Juventus), Danilo (Manchester City), Éder Militão (FC Porto), Fabinho (Liverpool), Marquinhos (PSG), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter) e Pablo (Bordéus).

Médios: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Walace (Hannover).

Avançados: Everton (Grémio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcelona), Richarlison (Everton) e Neymar (PSG)