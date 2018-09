Nazaré aprova concurso para instalação de um cabo entre o Sítio e a praia

A Câmara da Nazaré vai abrir concurso para a instalação de um projeto de "zipline" que permitirá fazer uma descida de 800 metros, entre o Sítio e a Praia, por cabo aéreo.

A abertura do concurso público para a concessão da utilização privativa de domínio público municipal para a implantação do projeto "Zipline Nazaré" foi aprovada pelo executivo, visando "aumentar as atrações turísticas ao longo de todo o ano e combater a sazonalidade", disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Walter Chicharro.

A Zipline ou tirolesa é uma experiência que "permitirá a descida entre o Sítio e a Praia por cabo aéreo de aço, numa extensão de pelo menos 800 metros", explicou o autarca, que pretende concessionar o projeto a uma empresa privada por um período de 20 ou de 25 anos, conforme "o volume de investimento que vier a ser efetuado".

De acordo com os termos do concurso, a que a Lusa teve acesso, a torre de partida ficará localizada num terreno pertencente ao domínio público municipal, situado a norte da Estrada do Farol, devendo a localização de chegada "ser definida pelo concessionário, respeitando a distância de descida e as questões de segurança", acrescentou Walter Chicharro.

Para o autarca trata-se de "mais um projeto para a atração de investidores e criação de receitas municipais", já que a utilização do equipamento pressupõe o pagamento de uma percentagem dos lucros à autarquia.

Verbas que, segundo o presidente, "contribuíram para a realização de maiores investimentos locais bem como para a redução da dívida da autarquia, tal como tem vindo a ser feito desde o início da atual gestão".

Em nota de imprensa, a Câmara da Nazaré considerou hoje o projeto "estratégico" e integrado "no eixo de combate à sazonalidade, que tem vindo a ser realizado através de inúmeros investimentos na qualificação e atratividade do território".

O concelho da Nazaré é, na mesma nota, considerado "uma marca turística incontornável de Portugal há décadas" e que vive atualmente "um marcado sucesso caracterizado por uma internacionalização bem visível na presença de cidadãos de todo o mundo" ao longo de todo o ano.

A abertura do concurso público para a concessão da utilização privativa de domínio público municipal para a implantação do projeto "Zipline Nazaré" será no próximo dia 28 sujeito à aprovação da Assembleia Municipal da Nazaré, onde o PS detém a maioria.