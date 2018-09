Bispo suspenso na Índia por suspeita de violar freira

O Papa Francisco aceitou esta quinta-feira o pedido de suspensão temporária de um bispo indiano, acusado por uma freira de a ter violado.

O bispo Franco Mulakkal está a ser interrogado pela polícia a propósito de alegações de que terá violado repetidamente, ao longo de dois anos, uma freira da sua diocese. Mulakkal não foi acusado formalmente, mas terá pedido dispensa enquanto se defende.

Trata-se de mais um caso de abusos sexuais praticados especificamente por bispos, numa altura em que a Igreja americana está a braços com os efeitos do escândalo do ex-cardeal McCarrick, que para além de ser suspeito de abuso de menores, terá mantido durante anos uma rede de jovens seminaristas e padres com quem mantinha relações sexuais.

O bispo Mulakkal dirige a diocese de Jalandhar, no Estado de Kerala, no sul da Índia. Kerala é o estado com maior percentagem de cristãos em toda a Índia. Os fiéis, na esmagadora maioria membros da Igreja Siro-Malabar, uma igreja católica de rito oriental, constituem 19% da população total. Existem ainda outras confissões cristãs, católicas e ortodoxas. O Cristianismo nesta zona da Índia antecede a chegada dos europeus por vários séculos.

O caso dos alegados abusos sexuais desta freira por parte do bispo já era conhecido há várias semanas e tinha levado a protestos contra a hierarquia da Igreja indiana por parte de leigos e de religiosas.