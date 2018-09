Benfica. Revelação de novos e-mails adensa suspeitas

O blogue "Mercado de Benfica" divulga, esta quarta-feira, novas mensagens comprometedoras para o Benfica, que incluem trocas de e-mails entre o agora ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e o delegado da Liga de Clubes Nuno Cabral.

De acordo com o diário "Correio da Manhã", as mensagens indiciam que Cabral colaborava com o clube encarnado e acompanhava equipas de arbitragem, proporcionado encontros de cariz sexual.

Segundo o diário, os alegados encontros ocorriam numa unidade hoteleira localizada próximo do Estádio da Luz e as acompanhantes cobravam 200 euros por cada cliente. O jornal diz, também, que nas mensagens é usada linguagem cifrada, com pedidos para "discoteca" e "camisolas".

A certa altura, relata o "Correio da Manhã", o ex-delegado terá pedido um “aumento mensal de mil euros” pelos serviços prestados aos benfiquistas.

As conversas, sempre encriptadas, nunca identificam os destinatários dos bilhetes ou outro tipo de alegadas ofertas que poderiam representar crime de corrupção: como forma de proteção, apenas se usavam iniciais ou então Nuno Cabral referia apenas que eram pedidos para ele próprio, o irmão ou a irmã.

Outra troca de mensagens parece implicar o presidente do Benfica na oferta de bilhetes para jogos do clube. Segundo o diário da Cofina, numa troca de mails com Paulo Gonçalves, a 8 de janeiro de 2014, sobre uma oferta de bilhetes para um jogo com o FC Porto, Luís Filipe Vieira diz que o assunto só pode ser tratado com ele e não com outro funcionário. “Tenho em meu poder os bilhetes possíveis para oferecer”, terá respondido o dirigente a Gonçalves, que pretendia 11 convites para essa partida.



No material agora revelado, surgem também trocas de mensagens sobre a transferência do futebolista argentino Ezequiel Garay para o Zenith de São Petersburgo