Liga dos Campeões

Renato marcou e pediu desculpa, Luz aplaudiu e Gabriel ficou impressionado

19 set, 2018 - 22:02

O médio brasileiro gostou do que viu no reencontro entre Renato Sanches e os adeptos do Benfica. Apesar da derrota frente ao Bayern, considera que o jogo foi bem disputado.