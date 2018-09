Suspeito de ser "toupeira" do Benfica sai da prisão com pulseira eletrónica

José Augusto Silva, um dos funcionários judiciais suspeitos de passar informação ao Benfica, vai ser libertado da cadeia, esta quarta-feira.

De acordo com o "Jornal de Notícias", o tribunal decidiu alterar a medida de coação de José Silva, que vai ficar em prisão domiciliária.

O juiz do processo aceitou enviar José Silva para casa mediante vigilância eletrónica, depois do Ministério Público ter dado como encerrada a investigação, tendo proferida a acusação do processo "e-Toupeira" no início deste mês.

O Ministério Público (MP) acusou dois funcionários judiciais, a SAD do Benfica e um seu colaborador - Paulo Gonçalves - de vários crimes, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática.



A investigação, iniciada há mais de meio ano, é sobre o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários.

Os indícios apontam para os crimes de corrupção passiva e ativa, violação do Segredo de Justiça, favorecimento pessoal e falsidade informática/cibercrime.