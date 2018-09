Divórcio em "três tempos" é banido na Índia

O processo conhecido como "triple 'talaq'" é agora crime na Índia. A prática permitia a homens muçulmanos divorciarem-se das suas esposas, dizendo simplesmente a palavra 'talaq' (divórcio, em árabe), três vezes. "Talaq talaq talaq" podia ser dito pessoalmente, por mensagem, por e-mail ou mesmo por Skype. A decisão foi tomada esta quarta-feira.

Em 2017, o procedimento já tinha sido declarado inconstitucional no país pelo Supremo Tribunal, mas a moção para o criminalizar ficou "presa" numa das câmaras governamentais. O Islão é a segunda maior religião do país, atrás do hinduísmo, sendo a maior minoria - 155 milhões de pessoas.

Agora, dizer "talaq" três vezes pode dar lugar a três anos de prisão aos homens que o tentarem fazer, sem possibilidade de caução.

A revolta das mulheres muçulmanas contra o divórcio em "três tempos" começou em 2016. Uma mulher de 35 anos e mãe de duas crianças, Shayara Bano, estava a visitar os país doentes, quando recebeu uma carta do marido a dizer que o casamento de 15 anos estava terminado. Bano tentou contactá-lo, sem sucesso, e ficou impedida de ver os filhos. Foi a primeira vez que uma mulher lutou judicialmente contra a medida que pode acabar com um matrimónio em poucos segundos. O resultado, dois anos depois, é a proibição do "Talaq-e-Bidat", como é conhecido ("Bitat" é a palavra persa para "pecado").

Apesar da prática não estar expressa no Alcorão, e do livro sagrado do Islão dizer que o divórcio deve demorar três meses para permitir reflexão, o "triplo talaq" continuou a fazer-se na Índia. O "triplo talaq" já estava banido em 22 países, como Marrocos, Líbano, Tunísia, Bangladesh ou Síria.



No país, as reações têm sido maioritariamente positivas à decisão do governo do primeiro-ministro Narendra Modi, num país em que o Supremo Tribunal descriminalizou as relações homossexuais no início de setembro.