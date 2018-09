​Bruno Fernandes com “expetativa alta” para a Liga Europa

O médio do Sporting Bruno Fernandes afirma ter “expetativa alta” para esta edição da Liga Europa.



Os leões entram na competição esta quinta-feira, em Alvalade, frente ao Qarabag. O “número 8” leonino” alerta para os perigos da equipa do Azerbaijão.

"A expetativa é alta, depois do que fizemos na Liga Europa temos uma expectativa alta. Conhecemos bem o Qarabag, que no ano passado colocou muitos problemas ao Atlético Madrid. Mas esperamos uma vitória para começarmos a Liga Europa com três pontos", afirmou Bruno Fernandes.

O médio do Sporting falava aos jornalistas durante uma visita às camadas jovens do clube que treinam no polo do Estádio Universitário, em Lisboa.

A visita foi liderada pelo presidente Frederico Varandas e contou ainda com a presença do médio

Miguel Luís, campeão da Europa de Sub-19.