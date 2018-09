Comboio de mercadorias descarrila em Souselas

Um comboio de mercadorias que circulava na Linha do Norte descarrilou esta terça-feira em Souselas, arredores de Coimbra, mas não há registo de vítimas, disse à agência Lusa uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Com origem no Porto, a composição seguia para a fábrica de cimento de Souselas, quando descarrilou parcialmente na estação local, cerca das 17h00, tendo o acidente causado apenas dados materiais.

A fonte da IP adiantou que, às 18h45, "foi restabelecida a circulação normal de comboios em via dupla", entre as estações da Linha do Norte de Coimbra B e Pampilhosa, esta no concelho da Mealhada.

"Decorre o carrilamento do vagão nas linhas internas da estação" de Souselas, um trabalho que "apenas afeta a circulação de comboios de mercadorias", acrescentou.

O acidente condicionou na zona a circulação de comboios de passageiros, efetuada somente numa das vias durante quase duas horas, entre Coimbra B e Pampilhosa.

[notícia atualizada às 20h50]