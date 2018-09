João Lourenço: “Aqui estamos aos abraços”

Ultrapassado o caso Manuel Vicente, “aqui estamos aos abraços”. Foi assim que o Presidente de Angola, João Lourenço, deu por encerrado o episódio que marcou as relações entre Portugal e Angola no ultimo ano e meio.

Numa conferência de imprensa, que se seguiu à assinatura de vários acordos entre os dois países, João Lourenço foi questionado sobre o caso do ex-vice-presidente angolano acusado de corromper um procurador em Portugal. O nome de Manuel Vicente, contudo, nunca foi dito. A pergunta sobre se o caso estava encerrado foi feita pelo correspondente da RTP em Angola, que não disse o nome de Vicente nem o cargo que ocupava. João Lourenço também não o disse.

“Essa situação foi ultrapassada e aí devo destacar a postura irreparável de todos os executivos, porque todos os executivos tiveram noção da necessidade de um acordo para haver um diálogo permanente”, começou por dizer o Presidente angolano, que elogiou a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa durante o caso que se tornou conhecido como o “irritante”.

“Felizmente ultrapassou-se essa situação que de alguma foram incomodava as nossas relações. As coisas recompuseram-se rapidamente, ultrapassado o mal estar voltámos aquilo que seria de desejar, às relações normais entre os dois países. É desejo de ambas as partes pensar só para a frente”, continuou João Lourenço para quem havia, neste caso, um acordo que não estava a ser respeitado.

“A partir do momento em que foi respeitado, aqui estamos aos abraços”, concluiu o Presidente angolano com António Costa a seu lado.