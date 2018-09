Liga dos Campeões

Otávio dá empate ao FC Porto no arranque da Liga dos Campeões

18 set, 2018 - 18:35 • Inês Braga Sampaio

Schalke 1-1 FC Porto. Dragões voltaram a Gelsenkirchen, onde foram campeões europeus em 2004, e de lá saíram com um empate agridoce. O desperdício, com um penálti falhado como cúmulo, impediu que o Porto entrasse na Champions a vencer, resultado que a segunda parte até justificava. O penálti bem convertido por Otávio anulou o golo de Embolo e repôs justiça no marcador. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.