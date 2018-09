Morato: "Jogo com o Qarabag não será fácil para o Sporting"

O Sporting recebe o Qarabag, na quinta-feira, em partida da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Apesar da equipa do Azerbaijão ser pouco conhecida, Morato avisa que "não será um jogo fácil" para os leões.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo capitão do Sporting considera que a equipa de José Peseiro tem de "entrar a mandar no jogo" e com o objetivo de "marcar o mais cedo possível" para ficar tranquila. Maurício Morato entende que com "tudo o que os jogadores passaram no Sporting" precisam de "ter estabilidade" para atingir as metas determinadas pelo clube.

O antigo central leonino elogia o trabalho de José Peseiro no Sporting. Apesar de ser amigo do treinador, diz que "não duvida da competência" de toda a equipa técnica, que em conjunto com Sousa Cintra "fizeram um trabalho muito positivo" neste arranque de época.

Sobre a vitória de Frederico Varandas nas eleições do Sporting, Morato diz que "é tempo de haver paz e tranquilidade" no clube de Alvalade, algo que já era preciso no seu tempo de jogador "onde havia guerras constantes". "Os problemas no Sporting surgem sempre dentro do clube", situação que entende ser "lamentável", avisando que não é só Frederico que pode trazer paz, porque "os outros têm de querer" que isso aconteça no emblema verde e branco, elogiando os candidatos vencidos que mostraram que apoiam o novo presidente leonino.