Casillas: "Queremos voltar a dar o salto no futebol europeu"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, mostrou-se satisfeito por disputar a sua 20ª temporada na Liga dos Campeões e admite que a equipa quer voltar a dar "o salto no futebol europeu".

"Estou contente por mais uma temporada. A cada ano é mais exigente para aqueles com mais idade. O positivo é que gosto de competir e seguir ligado ao mundo do futebol", começou por dizer o espanhol, em declarações à TVI.

O lendário guardião espanhol recordou a Liga dos Campeões conquistada pelo FC Porto em Gelsenkirchen em 2004 e acredita que os dragões querem voltar a "dar o salto".

"Coletivamente estou muito feliz por estar no FC Porto numa competição que estou há muito tempo. Sabemos o que fizeram aqui há 14 anos. Ganhar uma Liga dos Campeões diz tudo, mas agora os tempos são outros".

"Há algumas temporadas que não conseguimos passar os oitavos. Temos que nos qualificar e acho que isso é possível no nosso grupo. Vamos lutar e bater-nos com eles, e tentar esquecer as competição nacionais por um bocado e só pensar na Europa. Queremos mostrar que, apesar de sermos uma equipa jovem, temos a ambição e vontade de dar esse salto no futebol europeu", rematou.

