Benfica. Jonas já treinou e pode ser opção

Jonas esteve presente no último treino do Benfica antes da receção ao Bayern de Munique, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O goleador brasileiro foi a principal novidade da sessão de treino das águias e resta a dúvida se poderá já ser opção para a partida frente ao emblema bávaro.

Recorde-se que Jonas ainda não realizou qualquer minuto esta temporada devido a uma lombalgia.



O treino contou também com o regresso de Fejsa e Grimaldo, que regressaram de lesão. Krovinovic, que se lesionou com gravidade a meio da temporada passada, também trabalhou integrado, último passo no longo processo de recuperação do médio.

Depois de ter sido sujeito a uma cirurgia poucos dias depois de ser reforço, Corchia realizou corrida e também está perto do regresso à competição.

Para colmatar a ausência de laterais direitos, Rui Vitória chamou Luís Pinheiro dos juníores para integrar o treino.

No boletim clínico constam ainda Tyronne Ebuehi e Facundo Ferreyra, que efetuou trabalho de ginásio.