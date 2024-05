Terminou a "dança luminosa" da aurora boreal. Reveja as imagens

A sexta-feira deu origem à primeira tempestade geomagnética "extrema" desde 2003, de nível 5, então apelidada de "as tempestades de Halloween".

Embora as autoridades estivessem preocupadas com as possíveis consequências nas redes elétricas e de comunicações, ainda não foram observadas perturbações importantes.

O bilionário Elon Musk, cuja rede de internet Starlink conta com milhares de satélites em órbita baixa, garantiu no X que todos estes "resistiram à tempestade geomagnética" e que permaneceram "com boa saúde".

Relativamente ao tráfego aéreo, a agência de aviação civil norte-americana (FAA, na sigla em inglês) frisou na sexta-feira que não esperava "consequências significativas", tendo aconselhado as companhias aéreas e os pilotos a anteciparem possíveis perturbações, que pudessem perturbar as ferramentas de navegação.

A maior tempestade solar já registada ocorreu em 1859, segundo a NASA. Também conhecido como evento Carrington, interrompeu seriamente na altura as comunicações telegráficas.