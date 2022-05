Gabinete de Curiosidades, um lugar estranho onde a luz é o único guia

"Quem vai a uma exposição de arte, não olha para a obra e acha que o mais importante é saber quando e onde foi pintada. O que queremos é uma visão sensível, quase amorosa em relação aos objetos. Queremos que se estabeleça empatia e a empatia é a base do conhecimento e o conhecimento é dado no resto do museu, mas também na escola, em casa", realçou, acreditando que o espaço, "com uma componente estética e emocional forte" posiciona Coimbra "num papel diferenciador".

O espaço, que conta com 12 programas de luz diferentes conforme os públicos que receba, poderá ser visitado a partir de quinta-feira, dentro do bilhete global de visita ao Museu da Ciência, sendo inaugurado hoje, às 17:30, com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

O Gabinete das Curiosidades contou ainda com o apoio da Fundação La Caixa, que investiu 250 mil euros na criação deste espaço.

"Foi esse apoio que nos permitiu fazer o gabinete", salientou Paulo Trincão.