Nova geringonça? "Ou o PS é o partido mais votado ou não há Governo de esquerda"

É raro acontecer algo de inédito em democracia; as regras e alianças (formais e informais) do tabuleiro político estão, por norma, estabelecidas e, com o passar dos anos, tendem a cristalizar. Por isso mesmo, aquilo que aconteceu, em novembro de 2015, em Portugal, ainda causa espanto – até a alguns socialistas.

Passados 41 anos da queda do Estado Novo, António Costa rompeu com a “assimetria” de soluções governativas em Portugal: urdiu uma solução governativa à esquerda. Em 54 dias, com o apoio e consentimento do PCP, dos Verdes e do Bloco de Esquerda, transformou um segundo lugar nas urnas numa maioria de esquerda, e afastou Pedro Passos Coelho e Paulo Portas do poder.

Nasceu – a primeira e, até à data, única – “geringonça”: uma solução sem precedentes e com o cunho pessoal de António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa.

Volvidos quase nove anos, os protagonistas mudaram. Chegou o tempo de Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. E a possibilidade de uma nova geringonça (porventura até com o Livre de Rui Tavares e o PAN de Inês Sousa Real), após a ida às urnas de 10 de março, está novamente em cima da mesa.

Com o intuito de antecipar uma reedição da solução de 2015 e analisar as circunstâncias que deram origem à solução original, a Renascença conversou com Ivan Gonçalves, deputado do PS e antigo líder da JS; Jorge Costa, ex-deputado e dirigente do Bloco de Esquerda; e João Oliveira, ex-deputado do PCP e cabeça de lista da CDU nas próximas eleições europeias.

Nenhum dos três afastou a possibilidade de um novo acordo à esquerda – mas deixaram recados e alguns encargos para futuro.