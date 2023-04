Dissolução do Parlamento? "O Governo continua a ter uma maioria operacional"

Manuel Alegre alertou em entrevista à Renascença para o "deslumbre" da maioria absoluta e aconselhou a maioria a manter o espírito crítico. É isso que falta?

São alertas, são sempre bem-vindos. Manuel Alegre é uma grande referência do partido. Agora, nós procuramos manter o grupo parlamentar, em particular, sempre aberto aos outros. Aproximadamente metade das leis aprovadas na generalidade são iniciativas legislativas dos partidos da oposição. E eu mantenho aqui uma contabilidade muito fina da forma como votamos.

A larga maioria, esmagadora maioria dessas iniciativas, nossas e de outros, do Governo, do PS e dos partidos da oposição, foram votadas por mais do que um partido. E o Partido Socialista raramente votou sozinho, isolado algumas dessas propostas. No Orçamento demos mostras de querer aprovar alterações ao documento na proposta do Governo que viessem da oposição. Essa marca genética que temos, querendo reconciliar o país com a ideia de maiorias absolutas, é uma ideia que permanece.

A arrogância, a prepotência, a falta de humildade é algo que nós não queremos ter nem queremos ser contaminados e por isso estamos sempre muito vigilantes para que isso não aconteça. E os alertas do nosso camarada Manuel Alegre são alertas que são sempre bem vindos. A nossa orientação é mesmo essa, sem arrogância, com humildade, ouvindo os outros, sabendo muitas vezes que os outros, fazendo oposição ao PS, também, naturalmente, nem sempre querem ter entendimentos com o PS. Mas a nossa abertura é absoluta para que isso continue a acontecer.

Falta crítica interna ao PS?

Devo dizer que muitas vezes o Governo tem, do lado dos parlamentares do PS, posições que não são posições 100% convergentes com as propostas de lei e até com o sentido de voto que chega ao Parlamento. Todas as semanas o grupo parlamentar discute com o Governo aquilo que entende ser o melhor caminho próprio para implementar a ação do programa eleitoral que foi sufragado.

Isso não acontece apenas nas propostas de lei que chegam e que têm alterações que aceitamos aos outros partidos, como por exemplo, aconteceu agora no conjunto dos produtos do IVA zero, em que aceitámos uma proposta do PSD e outra do PAN. Portanto, isto é um processo contínuo, sempre com este propósito e que é genético desta maioria absoluta. Nós ganhámos com a melhor luta, mas também com o dever de poder reconciliar os portugueses com a ideia de termos maiorias absolutas.

E o espírito crítico do grupo parlamentar está a cada quinta-feira nas reuniões do grupo parlamentar. Nós muitas vezes não concordamos com uma ou outra opção política e quando não concordamos, divergimos e percebemos e tentamos perceber a melhor forma de resolver os assuntos, muitas vezes votando a favor quando inicialmente tínhamos uma opção que fosse diferente ou votando contra quando inicialmente a opção era outra.

A ideia de que o grupo parlamentar é uma massa amorfa que recebe orientações de voto não é verdadeira, não corresponde à verdade e, bem pelo contrário, os deputados do PS têm opinião própria, manifestam e muitas vezes divergem do Governo, mas evidentemente em grande coordenação, porque nós temos a obrigação de garantir essa estabilidade e essa estabilidade, que é um elemento fundamental para Cumprir o programa eleitoral do PS.