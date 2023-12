A globalização da indiferença: “Como pensar nos direitos dos outros, quando os próprios não estão assegurados?”

A crise no jornalismo

O jornalismo português está em crise já há algum tempo. Mas fora dos corredores do setor, além de uma manifestação ocasional de solidariedade e “preocupação” do Governo, pouco se fala sobre isso.

As estatísticas dizem que a média dos salários é baixa e que uma fatia significativa dos profissionais está em burnout. Da parte do poder político, à exceção do PAN e Bloco de Esquerda, há um desapego que roça a indiferença.

Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, não sabe dizer se os portugueses são alheios às vicissitudes económicas e profissionais do jornalismo. Mas avisa: “Um dia sem notícias seria uma catástrofe para um país. E acho que as pessoas ainda não se deram conta disso.”

“Creio é que, por vezes, a sociedade não percebe a importância que o jornalismo tem para uma saudável democracia. Essa importância, e é por isso que é até uma profissão consagrada na Constituição, é porque está ali um reduto da verdade. E não sei se as pessoas já deram conta que cada vez mais a desinformação está a ganhar terreno, cada vez são mais brutais os investimentos na desinformação”, explica ainda.

Se existissem dúvidas sobre o estado do jornalismo em Portugal, o despedimento coletivo em curso de cerca de 200 profissionais no grupo Global Media – que detém os jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Açoriano Oriental, Jogo, e ainda a rádio TSF - trouxe o problema à tona.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas sublinha que a Global Media “é detentora de órgãos que são importantíssimos na história do jornalismo português” e diz ainda não conseguir imaginar a rádio TSF, a título de exemplo, a funcionar com menos 30 profissionais, corte previsto no âmbito da reestruturação do grupo.

O poder político tem, por isso, de encontrar formas “de defender” o jornalismo. “É agora, ou depois pode ser tarde de mais”.

Aliás, tendo em conta que o país vai a eleições legislativas em breve, é do próprio interesse nacional – pelo menos, na teoria – agir.

“Os momentos eleitorais são os momentos em que a desinformação mais tenta levar as pessoas a um determinado sentido de voto. E estes são os momentos em que os jornalistas devem responder, para que as pessoas, quando vão pôr uma cruz no boletim de voto, tenham a plena consciência de quem propõe o quê e quem fez o quê”, lembra Luís Simões.