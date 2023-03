Todas as razões que levam autarquias e entidades públicas a fugir do concurso público

E dá dois exemplos. O primeiro de Fernanda Paula Oliveira, que foi contratada para a elaboração, aprovação e acompanhamento do atual PDM do Porto, aprovado em 2021, por ser “uma destacada autoridade académica em matérias do urbanismo e do ordenamento do território, unanimemente reconhecida pelos seus pares, com um conhecimento e experiências únicas na elaboração de Instrumento de Planeamento Territorial”. Estes aspetos qualitativos, diz a autarquia, “que se revelaram absolutamente fundamentais”, “seriam impossíveis de serem transpostos para critérios de adjudicação”.

O segundo exemplo é relativo a João Taborda da Gama, que prestou “um serviço de assessoria jurídica altamente especializada no âmbito específico do Regulamento da Taxa Municipal Turística do Porto” e em questões conexas relacionadas com a fiscalidade do turismo.

A necessidade, explica a autarquia, surgiu de “terem sido suscitadas questões junto da Provedoria de Justiça, que colocavam em causa a legalidade da Taxa Turística”. Taborda da Gama, escreve a edilidade, é especialista em fiscalidade do turismo.