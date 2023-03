Setor Público e escritórios de advogados: uma relação por ajuste direto contada em 10 gráficos

Todos os números e dados que precisa de saber sobre a relação do setor público e do Estado com os escritórios de advogados. Quem paga mais, quem gasta mais, quais os contratos mais caros, ou qual o valor da contratação pública no universo dos contratos assinados.Esta é uma das partes do especial Renascença, "O império do ajuste direto".

14 mar, 2023 - 07:00 • Diogo Camilo (gráficos), João Carlos Malta (texto), Salomé Fernandes (imagem)