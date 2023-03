Ajustes diretos. “Captura da Administração Pública pelos escritórios de advogados é um problema brutal”

Já o ajuste direto - modalidade da contratação pública em que quem quer um serviço pode escolher diretamente o fornecedor sem recorrer ao mercado - vale 80% do número de contratos, num total de quase 70 milhões de euros.

A análise feita pela Renascença aos dados que constam do Portal Base permitiu ainda hierarquizar as autarquias, as entidades públicas que mais gastam com serviços jurídicos e os escritórios de advogados que mais ganham nas relações com o setor público. A soma dos últimos três anos revela um custo para o erário público que pode chegar aos 92 milhões de euros na contratação de advogados e juristas.

Na opinião do vice-presidente da Frente Cívica, “há um fenómeno quase de captura destas entidades públicas pelos escritórios de advogados, nos quais depois o próprio setor público, a própria Administração Pública, o Estado depende demasiado deles para litigar na sua defesa, para dar pareceres, para interpretar a legislação, sendo que, muitas vezes, alguns dos grandes escritórios de advogados estão envolvidos na própria redação da legislação”.

Batalha diz que a realidade que conhece mostra “um Estado incapacitado com serviços jurídicos incapazes de fazerem um trabalho normal dentro das instituições e, portanto, de fazer a defesa do interesse público”.