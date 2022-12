Coliving. Um co-problema ou uma co-solução para a habitação?

A nova onda da gentrificação

Quando é que comprar casa passou a ser um investimento, em teoria, lucrativo? Nas últimas décadas, segundo Tiago Mota Ribeiro, “habituámo-nos a ver a habitação privada como um investimento para fins especulativos. Mesmo com a nossa [casa], depois de a comprarmos, estamos sempre a ver quanto vale”.

O arquiteto antecipa que os problemas da habitação em Portugal só vão agravar-se nos próximos tempos. E prevê mesmo que vem aí uma nova onda de gentrificação que vai afetar, em particular, a classe média.

“As pessoas vão começar a perceber, pela primeira vez, que a casa própria que compraram com apoio do banco não é bem a casa própria. Podem perdê-la. As pessoas dizem sempre: prefiro estar a pagar ao banco, porque a casa é uma coisa que é minha, em vez de estar a pagar a um senhorio. E agora vão perceber que a coisa não era totalmente sua. E que se, de repetente, não conseguirem pagar, a casa fica no banco”, diz.

“Isto já está a acontecer. Há muitos anos que digo isto: o processo de gentrificação que aí vem vai ser sobretudo a partir da classe média que não tem capacidade para pagar a sua casa. E que é escondido porque as pessoas têm vergonha. As pessoas que têm vergonha estão a recuar, afastam-se dos territórios. E também porque ainda conseguem vender. Conseguem vender ainda caro.”

De acordo com Tiago Mota Saraiva, podemos estar perante um período de asfixia financeira semelhante ao que se viveu no país durante o período da troika, quando “as pessoas tinham vergonha de dizer que não conseguiam pagar a renda e preferiam não fazer duas refeições quentes a deixar de pagar. E só diziam já no fim, no limite”.

Agora, o mesmo cenário irá repetir-se com “uma classe média que tem mais visibilidade” e com uma nuance: “Se em 2012, 2013, os bancos não queriam ficar com as casas, sob o risco de as terem de declarar com ativos mais baixos do que aqueles que tinham, agora que estamos num momento de inflação acho que é o oposto. E os bancos vão querer ficar com as casas à primeira coisa. E aí sim, acho que é preciso legislação. E muita mediação do Estado.”