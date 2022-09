"Guerreiros" sobreviventes de cancro pediátrico são pilotos por um dia

Mas não foi só para ver as aeronaves descolarem que estavam ali os sete “guerreiros” sobreviventes de cancro pediátrico. O major Nuno Cardoso, chefe do núcleo de operações aéreas da Base de Monte Real, abre a porta de entrada no simulador de voo.



“Devem deixar smartwatches, smartphones, aqui é informação secreta, é um simulador de voo, para os pilotos de F16 que passam por rigorosos testes de qualificação, os jornalistas não podem entrar com equipamentos”, informa o major Nuno Cardoso, também chefe do gabinete de ação social da Base Aérea nº5.

“Temos muitas atividades, muitas missões, ‘Alcança, quem não cansa, é o nosso lema’, a resiliência é um dos valores que nos apraz, nunca desistir, e isso é que nos levou a esta iniciativa em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro”, diz a respeito da ideia de convidar os jovens para passarem um dia diferente.

“Só vimos isto nos filmes, é um espetáculo”

Não foi permitido captar imagem ou som no simulador de voo. Mas Francisca e André tentam descrever o que viveram. “Foi uma sensação muito boa. Ainda não tenho muita experiência, achei agradável e emocionante. Os pés acho que não era preciso muito, mas as mãos sim. Fiquei com vontade de ser piloto”, diz Francisca, que sonha um dia ser médica anestesista.

André Almeida, de 18 anos, admite ter ficado “um bocadinho nervoso”. “Parecia que aquilo não andava, parecia que não saía do sítio. Eu não sabia o que estava a fazer. Foi tranquilo, foi o que mais gostei da visita, andar no simulador”, revela.

No grupo de participantes está Leonor Passagem, de 17 anos. “Estou na área de ciências e a parte da aerodinâmica falámos na escola, e vir aqui perceber como os aviões funcionam, era algo que me interessava. Já estava à espera do ruído, vivo aqui perto, sou de Casal Novo”.

Ricardo Falcão, de 20 anos, estudante de Biotecnologia, veio de Coimbra. “Estou a gostar, está a ser interessante, acho que não é qualquer pessoa que vê assim um avião tão perto a arrancar. Por esta porta passam os falcões mais ferozes do mundo”, lê na porta de entrada para a sala de planeamento da esquadra 201.