Ansião. A casa de Arlinda ardeu, mas os filhos ainda não tiveram coragem de lhe contar

Este é o último de quatro capítulos do especial "No meio das cinzas", sobre os incêndios que fustigaram o distrito de Leiria, entre 7 e 18 de julho.



A casa de Arlinda ardeu, mas a septuagenária ainda não sabe. Os filhos, com quem vive em Lisboa desde que perdeu a visão, até agora não tiveram coragem de lhe contar a tragédia: no dia 13 de julho, com os termómetros a marcar mais de 40 ºC, todas as suas posses – fotografias, móveis, eletrodomésticos, etc – foram varridas pelas chamas.

Da habitação, situada na ponta de uma rua sem saída na pequena aldeia de Mogadouro, freguesia de Santiago da Guarda, em Ansião, sobram agora algumas paredes e muitos destroços. “É muito, muito triste. Ela tinha uma casa recheadinha de tudo. E agora não tem nada. Não tem uma recordação”, diz Alice Simões, com a voz aos soluços. “Quando ela souber, coitadita. Fica ali no meio do chão.”

Alice é irmã e vizinha de Arlinda; está desolada e sente culpa pelo sucedido. “Nós cuidávamos daquilo como se fosse nosso, quando ela não está cá ou os filhos”, repete, mais do que uma vez. A realidade, contudo, é que não poderia ter feito nada. A sua casa, que fica a escassos 50 metros de distância, está rodeada por um manto negro.