Do custo de vida à guerra. As imagens dos desfiles do 25 de Abril em Lisboa e no Porto

Com bom tempo e sem as restrições ditadas pela pandemia de Covid-19, as comemorações do 48.º aniversário da Revolução dos Cravos juntaram milhares de populares, políticos e associações nas ruas de Lisboa e do Porto.

25 abr, 2022 - 15:19 • Fotos: Manuela Pires e Maria João Cunha