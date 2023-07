A noite em que a superlua foi a "superestrela"

A superlua de julho tem várias alcunhas, dependendo da cultura e tradições nas diversas regiões do mundo. Na imprensa anglófona, tem sido cunhada como "Buck Moon" ("Lua do Veado", numa possível tradução para português), derivada da tradição nativo-americana.

De acordo com a NASA, as tribos Algonquin no nordeste dos EUA apelidavam a superlua com essa denominação, uma vez que o início do verão costuma ser a altura do ano em que os chifres dos veados jovens começam a aparecer. Há quem lhe chame também "Thunder Moon" ("Lua de Trovão"), devido às trovoadas desta estação.

A agência espacial norte-americana destaca ainda outros exemplos, como "Hay Moon" ("Lua de Feno") - devido à produção de feno no início do verão - ou ainda "Mead Moon" ("Lua de Hidromel"), ambos os termos cunhados na Europa.