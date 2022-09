Alemanha tem medo da conta do gás. Menos tempo no duche?

A conta do gás mete medo e ainda nem chegou à caixa de correio dos alemães. O verão está a acabar, as temperaturas começam a descer e aumentam as dúvidas: Haverá gás suficiente para aquecer as casas no inverno? Quanto é que as famílias vão ter de pagar extra? Mais 1.000 euros por mês, como se estima para quatro pessoas? Será que vão conseguir pagar?



"A sociedade está extremamente preocupada", diz o politólogo alemão Mario Candeias em entrevista à Renascença.

Três em cada quatro alemães temem uma quebra no abastecimento de energia nos próximos meses, segundo uma sondagem da BdB, a federação dos bancos privados, divulgada no final de agosto. E não só. Estão também preocupados com a subida galopante dos preços dos alimentos: em agosto, 14,8% em comparação com o ano anterior, quase o dobro da inflação média, que rondou os 7,5%.

Se com a pandemia da Covid-19 "a desigualdade social acelerou", agora a situação pode agravar ainda mais, alerta Mario Candeias, diretor do Instituto de Análise Social da Fundação Rosa Luxemburgo, ligada ao partido A Esquerda.

"O aumento dos preços da energia, dos alimentos e da renda da casa faz com que muitas pessoas deixem de poder financiar a sua vida quotidiana, não só quem tem menos rendimentos mas também a classe média."

O gás barato sai caro

A invasão russa da Ucrânia mudou tudo. Até aqui, a Alemanha confiava nos abastecimentos de gás da Rússia, mais de metade das importações de gás provinham daí. Mas as relações entre os dois países esfriaram com a guerra.

Moscovo é alvo de sanções; a Alemanha tem enviado ajuda humanitária, armas e dinheiro para a Ucrânia. Agora, volta e meia a Rússia fecha a torneira ao gás, invocando problemas técnicos. Os preços sobem em flecha.

A 24 de fevereiro, o primeiro dia da invasão, o gás estava a 12,3 cêntimos por kilowatt-hora. Na sexta-feira passada, 9 de setembro, estava a 38,3 cêntimos.

Segundo a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, este é o preço da dependência energética fomentada pelos últimos governos federais. "Na realidade, nunca recebemos gás barato da Rússia. O preço até pode ter sido barato em determinadas alturas, mas o que levou a esse preço baixo foi meramente uma dependência cega ou a troca de infraestrutura, o que na verdade era um risco de segurança."

O barato saiu "duas ou três vezes" mais caro à "segurança nacional", acrescentou Baerbock.