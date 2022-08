Geóloga portuguesa esteve a um metro do vulcão na Islândia. "Nunca tinha visto um laranja assim"

Estar a um metro da fissura e com toda essa lava à frente, imagino que seja um calor insuportável.

Sim, completamente, porque o calor é o mesmo, sendo da fissura ou sendo da lava em si, é o mesmo. É um calor insuportável, mas temos de tirar fotografias, etc. Portanto, não havia volta a dar e, principalmente, a recolher amostras. Mas é um calor insuportável. Queima a pele. É engraçado, porque o barulho que ouvimos é o barulho de vidro a partir. Eu nunca tinha sentido este barulho. Mas é engraçado que é a lava que cria aquela crosta, arrefece muito rápido no contacto com a atmosfera, fica sólida, mas depois a lava por baixo continua incandescente, continua completamente viscosa. Portanto, aquilo que ouvimos é aquilo que já arrefeceu completamente, a partir como se fosse vidro.

Toda a gente se lembra da erupção do ano passado, numa outra fissura, presumo que perto. Na altura, havia muito receio das populações vizinhas. Desta vez, também deteta receio da população?

Sim, claro. É algo que neste momento está a ser discutido na Universidade da Islândia, porque no ano passado havia, de facto, muitas depressões e a lava, basicamente, não chegou a nenhuma população ou nenhuma central geotérmica, o que é muito importante, porque a Islândia é 99.9% independente em energia, graças à energia geotérmica.

Portanto, se a lava for para uma central geotérmica, nós simplesmente ficamos sem energia em Reiquiavique. Portanto, é muito importante esse ponto.

Parece-lhe que este ano há o risco, de acordo com os vossos estudos, de a lava poder vir a ameaçar habitações das redondezas?

Nós ontem vimos ao final do dia que estava a haver um "breakout" passageiro. Do lado de lá, começou a sair lava por um dos lados, o que faz completamente mudar a direção para onde a lava vai. Claro que sim. Tudo depende também da continuidade da erupção, depende muito do volume, em si, de magma que está a sair. Portanto, há a possibilidade de chegar a populações mais próximas? Claro que sim, mas ainda há um estudo que está a ser feito 24 horas sobre 24 horas.

Ainda não houve povoações evacuadas?

Não, isso não. A erupção é suficientemente pequena, por enquanto, para não se evacuar populações. Mas há que ter cuidado quando as pessoas vão lá, porque, por exemplo, eu ontem, quando estive em campo, estive lá na erupção e eu vi pessoas que se aproximavam demasiado.

Eu vou tentar pronunciar bem, porque eu não sou islandesa, mas é muito difícil, que é: "Fagradalsfjall".