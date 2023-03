Portugal é o 11.º país mais livre do mundo

As liberdades individuais voltaram a recuar pelo 17.º ano consecutivo, mas Portugal foi exceção. O país subiu um ponto e ocupa o 11.º lugar no índice de liberdade Freedom House, uma organização sem fins lucrativos que avaliou 210 países e territórios no que diz respeito a direitos políticos e liberdades civis.

No topo da tabela estão Suécia, Finlândia e Noruega, com pontuação máxima, seguidos de Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca e San Marino.

Portugal, com 96 dos 100 pontos, está no grupo seguinte, com Bélgica, Japão e Suíça. O país regista 39/40 pontos no que diz respeito a direitos políticos e 57 em 60 no campo das liberdades civis.

Segundo o relatório “Freedom in the World”, 84 dos 195 países avaliados estão no patamar de países "totalmente livres", comparativamente aos 44 dos 148 países analisados em 1973.

Alguns países, como Colômbia, Quénia e Malásia, viram mudanças pacíficas de poder e foram dos que mais subiram, enquanto Síria e Sudão do Sul ocupam os últimos lugares, seguidos de Turquemenistão, Coreia do Norte e Eritreia.

Os valores do índice, no geral, caíram mais uma vez, embora o declínio tenha sido o menor dos últimos 17 anos. Ao todo, 34 países apresentaram melhorias em relação ao ano passado, enquanto outros 35 países regrediram.