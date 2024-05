Preparado? Tudo o que precisa de saber sobre o concerto de Taylor Swift em Portugal

“Na Avenida Machado Santos, os constrangimentos irão ocorrer entre as 08h00 de sexta-feira e as 02h00 de domingo, enquanto na Avenida Eusébio Ferreira será condicionado o acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar entre as 14h00 de sexta-feira e as 02h00 de sábado e entre as 14h00 de sábado e as 02h00 de domingo. No Impasse à Rua João de Freitas Branco os constrangimentos vão ocorrer até às 00h00 de domingo. Na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) será feito um corte do trânsito antes do final de cada concerto, na sexta-feira e no sábado à noite, até ao escoamento total do público.”

O que não posso levar para o concerto?



Recipientes de vidro, plástico duro ou metal não são permitidos. Se pensa levar algum tipo de mochila, tenha atenção ao tamanho. Não pode entrar no recinto com sacos, malas e bolsas maiores do que um saco de plástico. Apenas pode ter dois compartimentos e não pode exceder os 44 cm de altura, 22 cm de largura e 15 cm de profundidade.

Cartazes com tamanho superior a A3, vestuário, fatos ou objetos pessoais que roubem visibilidade a quem assiste ao espetáculo também não são permitidos.

Bebidas alcoólicas, aerossóis, perfumes, capacetes, muletas sem atestado médico, produtos ilícitos ou facas também estão proibidos.



Também não poderá entrar com câmaras profissionais, câmaras de vídeo, GoPro, dispositivos de gravação áudio ou tripés. A gravação de vídeo ou áudio só é permitida se for com telemóveis pessoais.

A promotora alerta ainda para a proibição do uso de drones, “sobre ou nas imediações do Estádio da Luz”, que pode resultar na “confiscação do referido UAV ou sujeitar o piloto a penalização ou detenção.”

No exterior do Estádio da Luz foi divulgada uma lista de objetos que não poderão entrar no recinto.