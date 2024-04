"Bluey". Fenómeno infantil lança episódio especial, mas está longe de chegar ao fim

Aprender a crescer

Apesar de cada episódio ter pouco tempo, consegue aproveitar sempre todos os minutos para apresentar uma pequena narrativa que é sempre divertida e inteligente, que deixa sempre um toque quer mais emotivo, quer mais refletivo ao espectador.

O objetivo de "Bluey" é demonstrar como as crianças e os pais podem aprender uns com os outros e como esse conhecimento pode ser adquirido através das brincadeiras em família, do incentivo à criatividade e da honestidade emocional. Ao longo dos seus 150 episódios, a série fala da divisão de tarefas domésticas, de resolver problemas e sanar conflitos em conjunto e abordar temas mais sensíveis, tocando até na morte e no luto.

Se a missão e a duração de cada episódio são mais ou menos semelhantes, isso não implica que a fórmula seja sempre a mesma. Uma das características de "Bluey" é apresentar episódios que quebram a estrutura habitual da série, brincam com as nossas expetativas para um programa infantil e mudam o estilo de animação para realçar um pormenor específico da narrativa. Um episódio simula durante toda a sua duração uma videochamada, outro anima os desenhos de um conto que a família está a inventar em conjunto e um dos mais aclamados mostra os sonhos de Bingo, durante uma noite em que mais ninguém consegue pregar olho.

Há medida que a série evolui, há episódios focados em personagens secundárias, com os colegas de escola de Bluey e Bingo, ou na família alargada dos Heeler, como avós, tios e primos. Assim, expande-se, igualmente, os horizontes de "Bluey", realçando outras realidades - num episódio, é apresentado o diálogo entre uma mãe e a sua filha surda, através de língua gestual - e traços culturais típicos da Austrália (o Natal em "Bluey" comemora-se numa piscina, porque, em dezembro, é verão daquele lado da linha do equador).

É devido às mensagens universais e à criatividade e empatia com que as apresenta que "Bluey" se distingue da maioria das séries infantis que vemos na televisão. A família Heeler está já no imaginário de muitas crianças e pais que, apesar de viverem noutros cantos do planeta, identificam-se com o dia a dia de uma família e de duas crianças que estão a descobrir o mundo.