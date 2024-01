De nomeado a eleitor nos Óscares. Bruno Caetano espera que Portugal consiga nova presença este ano

No ano passado foi nomeado para os Óscares. Este ano, é um dos responsáveis por eleger os vencedores. Esta terça-feira ficam a conhecer-se os nomeados para os prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e Bruno Caetano está a viver o outro lado da experiência.

Foi há, praticamente, um ano que a curta-metragem animada "Ice Merchants" foi nomeada para os Óscares, em conjunto com o realizador João Gonzalez. Foi a primeira vez que uma produção portuguesa marcou presença entre os nomeados da principal gala de Cinema norte-americano.

Na altura, ouviu-se mais um nome português durante o anúncio: Foi o de Bruno Caetano que produziu a curta-metragem e, à Renascença, recorda o dia "muito emotivo" em que fez história.

"Estivemos a ouvir os nomeados em direto. Foi uma surpresa muito grande quando ouvimos o nosso nome e o do filme. Foi mesmo um grande motivo para celebração", conta.

O produtor português confessa "que demoramos algumas horas a perceber até que ponto iam ser exigentes os próximos meses", realçando o "chorrilho imediato de chamadas" que receberam, logo a seguir ao anúncio.

Bruno Caetano esclarece que a Academia norte-americana contactou os nomeados algumas horas depois, via e-mail, mas, no que toca à logística da viagem até Los Angeles, "não trata de absolutamente nada".

"Eles enviam-nos as datas dos eventos onde somos convidados. Tudo o resto, é tratado do nosso lado. Contamos com o apoio das instituições portuguesas: o Estado, o ICA, a Câmara Municipal do Porto e a Câmara Municipal de Loures", refere.